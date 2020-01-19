РФ настаивала на приглашении Хафтара и Сарраджа на конференцию в Берлине

Берлин, 19 января. Российская Федерация настояла на том, чтобы фельдмаршал Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж приняли участие в конференции по урегулированию конфликта в Ливии в Берлине, сообщил и. о. главы МИД России Сергей Лавров.

Как утверждает Лавров, Россия принимала активное участие в подготовке конференции в Берлине и участвовала во всех пяти подготовительных раундах встречи.

«Именно по нашему настоянию организаторы отошли от своей первоначальной задумки собраться без ливийских сторон. На конференцию были приглашены ливийские лидеры, имею в виду главу ПНС [Файеза] Сарраджа и командующего ЛНА [Халифу] Хафтара», — заявил и. о. министра иностранных дел РФ.

Конференции в Берлине предшествовали переговоры по Ливии в Москве, прошедшие 13 января. В них приняли участие представители сторон ливийского конфликта: глава так называемого ПНС Файез Саррадж и командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар. По результатам встречи противоборствующие стороны договорились о заключении бессрочного перемирия.

После переговоров в Москве Халифа Хафтар направил Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил президента РФ за миротворческую деятельность. Он также предложил провести вторую встречу по Ливии в Москве.