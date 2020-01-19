Берлин, 19 января. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о согласовании устойчивого перемирия на конференции по Ливии, которая состоялась в Берлине.

По его словам, итоговый документ содержит подробный план разрешения ливийского конфликта. В частности, детально прописаны этапы стабилизации политической и экономической ситуации в африканской стране. Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что народ Ливии должен иметь доступ к национальному достоянию страны.

«Есть раздел и о решении гуманитарных проблем с соблюдением прав человека, и раздел, который говорит о поддержке этих процессов по всем этим направлениям и под эгидой ООН», — заключил Лавров.

Ранее стало известно о консенсусе по вопросу сохранения оружейного эмбарго в отношении Ливии.

Итоги конференции в Берлине уже подвела канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщала RT.