Аналитики ЦКИ и МЕД раскрыли смысл реформ, предложенных Путиным

Анализ политических трансформаций, предложенных в послании к Федеральному собранию президентом России, подготовил Центр консервативных исследований совместно с Международным «Евразийским движением». Как стало известно Федеральному агентству новостей, авторы документа, исследовав последствия реализации предложений Владимира Путина, делают вывод о возможности построения в ближайшем будущем нового государства путем вхождения в ее состав, помимо России, ряда соседних государственных образований.

«Попробуем воссоздать отсутствующий пока сценарий, вытекающий из уже происходящих изменений. Все они приобретают смысл, если цель Путина состоит в том чтобы создать новое государство, став его лидером. [ … ] В пользу этого сценария свидетельствует несколько косвенных факторов. О реальных планах Путина мы не можем быть осведомлены, как, впрочем, не может быть осведомлен, исходя из опыта прошлых лет, никто», — пишут авторы документа.

ЦКИ и МЕД предлагают рассмотреть ситуацию именно под этим углом зрения.

«Утвержденный только что глава правительства Михаил Мишустин представляет из себя явно техническую, то есть переходную фигуру. Реальным же премьером – уже нового государства — станет тот, кто первым из лидеров государств согласится войти в состав нового Союза», — считают разработчики.

По их мнению, с формальной, юридической точки зрения новое союзное государство может быть учреждено при вхождении в него любого, номинально суверенного субъекта, вне зависимости от его размера или влияния на мировой арене.

«В самом крайнем случае для создания нового Союза достаточно будет заявки со стороны Южной Осетии или Абхазии, которых Россия признает как суверенные государства, — полагают авторы. — Это, кстати, во многом объясняет, почему все эти годы, после признания суверенитета РЮО и Абхазии, РФ, несмотря на все просьбы, так и не приняла их в свой состав. И даже уже в этом случае учреждение «нового государства» формально состоится, что гарантирует данный вариант от провала при любых обстоятельствах».

Далее, считают они, ситуация должна развиваться по нарастающей: создание союза с Молдавией, пользуясь усилением пророссийских настроений.

«Или, в другой версии через Приднестровье — ПМР входит в состав Молдавии, Молдавия – в состав Союза; в крайнем случае, в состав Союза входит только ПМР, стимулируя Молдавию к присоединению – но это на тот случай, если в Кишиневе произойдет новый прозападный переворот», — рассуждают авторы документа, уточняя еще одну изящную деталь – возможное признание независимости и принятие в состав Союза до сих пор так и не признанных, в таком случае, понятно, почему, ДНР и ЛНР. «Здесь становится логически обоснованным решение о расширении области территории ДНР и ЛНР в границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины, принятое парламентами этих двух непризнанных республик, дальнейшее освобождение территории которых придаст колоссальную легитимность всему проекту в целом, особенно внутри России. Это, в свою очередь, спровоцирует мощное движение в сторону России и внутри оставшихся регионов Украины, вхождение которой в состав нового Союза можно простимулировать через возвращение ДНР и ЛНР в состав самой Украины (после денацификации и полной ротации политического руководства, в чем заинтересованы, в первую очередь, страны ЕС). Поэтому в новой Конституции, как предлагают некоторые политологи, можно учесть Украину (на всякий случай)», — также пишут авторы документа.

В дальнейшем, по их мнению, с чуть меньшей вероятностью, но по тому же алгоритму, что и с Молдавией, возможно вхождение в новое государственное образование Армении, или, наоборот, вхождение Азербайджана через Карабах, и даже вхождение Грузии под нового лидера через возвращение ей Абхазии и ЮО.

Авторы убеждены, что процесс фактической реинтеграции постсоветского пространства катализирует центростремительные тенденции и со стороны остальных бывших советских республик – Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

«Реализация этого сценария так же снимает проблему отсутствия идеологии, так и не решенную за все эти годы, так как уже только лишь в приращении государства русские и другие близкие им народы, видят Идею своего существования, из которой прямым образом проистекает дальнейшее идеологическое нюансирование», — убеждены аналитики ЦКИ и МЕД.

По информации ФАН, данный аналитический материал был подготовлен для одного из крупных политических Telegram-каналов и полностью будет опубликован не позднее середины дня понедельника, 20 января 2020 года.