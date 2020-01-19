Лавров заявил, что стороны конфликта в Ливии в целом соблюдают перемирие

Берлин, 19 января. Перемирие в Ливии в целом соблюдается, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам Международной конференции в Берлине.

Он напомнил, что режим прекращения огня начал действовать в Ливии 12 января по инициативе России и Турции. При этом Лавров отметил, что ситуация продолжает оставаться непростой.

«Сегодня констатировали, что перемирие в целом соблюдается, хотя отдельные нарушения имеют место с отдельных сторон», — сказал глава МИД РФ.

Напомним, всего через 40 минут после того, как в Ливии вступило в силу перемирие, бандформирования, воюющие на стороне ПНС, открыли огонь по позициям Ливийской национальной армии. Обстрелы с их стороны продолжались и в последующие дни.