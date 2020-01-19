Лавров заявил, что судьбу Ливии должны решать жители страны

Берлин, 19 января. В итоговом соглашении участников берлинской конференции по Ливии подтверждается, что решать судьбу североафриканской страны должны ее жители, а военного урегулирования ливийского кризиса не существует. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Он также напомнил, что именно Россия настояла на приглашении главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара на конференцию в Берлин. По словам Лаврова, хоть диалог между ливийскими сторонами завязать не удалось, «копилка идей» пополнилась.

Кроме того, Лавров сообщил итоговый документ, принятый на конференции по Ливии, направят в Совбез ООН. Россия при этом будет настаивать, чтобы мнение ливийцев учитывалось при рассмотрении соглашения.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что участники конференции по Ливии договорились о всеобъемлющем плане урегулирования. Кроме того, стороны согласились, что кризис в североафриканской стране может быть разрешен только политическим путем.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства многолетнего лидера государства Муаммара Каддафи. Искусственно созданное ПНС захватило ливийскую столицу Триполи, сосредоточив в своих руках доходы от продаж нефти. ЛНА с 2014 года вела в стране антитеррористическую операцию.

12 января в Триполи и окрестностях впервые за долгое время установилось перемирие благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина. 13 января в Москве состоялись межливийские переговоры, которые, по мнению экспертов, стали значимым шагом на пути разрешения кризиса в североафриканском государстве.