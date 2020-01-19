В Берлине согласовали эмбарго на поставки оружия участникам ливийского конфликта

Берлин, 19 января. Участники конференции в Берлине согласовали эмбарго на поставки вооружения и прекращение оказания военной поддержки противоборствующим сторонам в ливийском конфликте, сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Также сообщается, что участники переговоров по Ливии также согласовали этапы достижения бессрочного перемирия в стране и активизации международного механизма по дипломатическому решению военно-политического кризиса в североафриканской стране.

Ранее ФАН в ходе собственного расследования установил, что Турция вмешивалась в ситуацию в Ливии, перебрасывая боевиков в поддержку так называемого ПНС и поставляя бандформированиям оружие, несмотря на эмбарго ООН.

Благодаря усилиям Российской Федерации 12 января в Ливии впервые за многие месяцы установилось перемирие, а 13 января противоборствующие стороны сели за стол переговоров в Москве. Многие специалисты считают встречу Хафтара и Сарраджа важнейшим шагом к разрешению военно-политического кризиса в Ливии.