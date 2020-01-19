ООН обеспокоилась закрытием нефтяных скважин в Ливии, а не судьбами ливийцев

Берлин, 19 января. Закрытие нефтяных месторождений в Ливии вызывает беспокойство ООН, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

«Мы очень обеспокоены тем, что несколько портов, откуда экспортируется нефть, были закрыты. Одно очень важное нефтяное месторождение тоже остановило деятельность», — сообщил он журналистам в Берлине.

По его словам, в ООН убеждены, что в Ливии надо провести реформу национальной нефтяной компании, установить прозрачность, благодаря чему ситуация стабилизируется.

Отметим, что к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий так называемого Правительства национального согласия в Триполи призывали ливийские племена и местные общественные организации. Но, к сожалению, беспокойство ООН выражает не из-за угнетения населения африканской страны, а из-за нефти.

Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, ее участниками стали представители России, Турции, США, Египта, стран ЕС и других государств. Сегодняшнему саммиту предшествовали межливийские переговоры в Москве.