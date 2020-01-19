Меркель заявила о консенсусе по оружейному эмбарго в отношении Ливии

Триполи, 19 января. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о единой позиции участников конференции в Берлине по сохранению оружейного эмбарго в отношении Ливии. Глава немецкого правительства назвала состоявшуюся дискуссию по ливийскому конфликту конструктивной.

Мероприятие прошло в Берлине 19 января. Одним из главных его итогов стало продление перемирия, достигнутого по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев предположил, что оружейное эмбарго в отношении Ливии сохранит свою силу после конференции в Берлине.