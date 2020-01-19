Военный комитет по Ливии соберется в Женеве в ближайшие дни

Берлин, 19 января. Военный комитет по Ливии соберется в ближайшие дни в Женеве, заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Благодаря конференции в Берлине мы получили согласие пяти военных сторон в Ливии. Теперь мы сможем провести в Женеве заседание военного комитета в ближайшие несколько дней», — добавил он.

Как сообщалось ранее, в сегодняшней Международной конференции по Ливии ни фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар, ни глава так называемого ПНС Файез Саррадж участия не принимали, но оба прибыли в столицу ФРГ. При этом Саррадж отказался проводить какие-либо переговоры с Хафтаром, но встретился в кулуарах саммита с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.