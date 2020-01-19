Участники конференции по Ливии договорились продлить инициированное Путиным перемирие

Триполи, 19 января. Участники международной конференции по мирному урегулированию конфликта в Ливии договорились продлить режим прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС.

Инициативу установить перемирие выдвинул президент России Владимир Путин. В ходе первого раунда российско-турецких переговоров предложение поддержал глава Турции Реджеп Тайп Эрдоган. Призыв российского лидера был услышан конфликтующими сторонами. Как следствие, 13 января впервые за долгое время на западе Ливии установилось перемирие. Инициатива Москвы послужила толчком для активизации диалога по преодолению противостояния в Ливии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин завершил свое участие в Международной конференции по Ливии. Глава РФ провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ближайшее время лидеры России и Турции встретятся в Москве, где вновь обсудят ливийский конфликт.