ЛНА и ПНС пришли к согласию проводить мониторинг за перемирием

Берлин, 19 января. Фельдмаршал Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж согласились на создание органа, который будет заниматься мониторингом соблюдения перемирия в Ливии.

Как сообщает у себя в Twitter премьер-министр Италии Джузеппе Конте, уже были назначены члены «смешанного военного комитета Ливии». Информационное агентство ANSA также отмечает, что каждый назвал по пять членов такого органа, создание которого предусмотрено планом действий Миссии ООН по поддержке в Ливии. Комиссия обязуется проводить контроль за соблюдением перемирия в Ливии.

Подчеркивается, что на проходящей конференции в Берлине с участием ряда государств, в том числе и России обсуждалась возможность установления международного контроля за прекращением огня в североафриканской стране. Данное предложение в дальнейшем будет рассмотрено и Совбезом ООН.

Напомним, что конференции в Берлине предшествовали переговоры президента Росии Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедшие в Стамбуле 8 января. В ходе разговора президент Путин предложил Эрдогану ввести режим прекращения огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу российского лидера.

Режим прекращения огня в Ливии вступил в силу 12 января в полночь (по московскому времени).