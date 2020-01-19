Саррадж сорвал диалог с Хафтаром в Берлине

Берлин, 19 января. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался от встреч и совместных переговоров в Берлине с фельдмаршалом Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

По данным ливийского телеканала Al Ahrar, в кулуарах саммита Саррадж провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и лидером Турции Тайипом Эрдоганом, а Хафтар - с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Меркель.

Ранее канцлер Германии заявила журналистам, что Хафтар и Саррадж не принимали участие в конференции, а просто прибыли в Берлин. При этом она подчеркнула, что оба будут проинформированы об итогах саммита.