Меркель сообщила, что участники конференции по Ливии договорились о плане урегулирования

Берлин, 19 января. Участник берлинской конференции по Ливии согласились, что кризис в североафриканской стране может быть урегулирован только политическим путем. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции.

Она также рассказала, что участники саммита договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии и согласовали совместный документ, который рассмотрит Совет Безопасности ООН. По словам Меркель, все участники конференции по Ливии договорились сохранять перемирие и не оказывать поддержку ливийским сторонам.

«Конференция в Берлине вносит важный вклад в урегулирование конфликта в Ливии, переговоры были серьезные и интенсивные», — отметила канцлер Германии.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи, которого свергли при пособничестве США. Ливийская столица Триполи оказалась в руках бандформирований искусственно созданного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в стране контртеррористическую операцию «Достоинство». ЛНА уже зачистила большую часть Ливии от бандформирований и намеревалась освободить Триполи от контроля террористов.

12 января в ливийской столице и окрестностях впервые за долгое время установилось перемирие благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина. На переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер призвал посодействовать прекращению огня в Ливии.

13 января в Москве состоялись межливийские переговоры. По мнению экспертов, встреча стала важнейшим шагом на пути урегулирования ливийского кризиса.