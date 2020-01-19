Меркель сообщила, что Хафтар и Саррадж не участвовали в конференции по Ливии

Берлин, 19 января. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не участвовали в конференции по Ливии, которая прошла сегодня в столице Германии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, единственное, на что они согласились — это сформировать военную комиссию 5 на 5. Но этот вопрос был поставлен на обсуждение еще в Москве 13 января.

Напомним, итогом первого раунда российско-турецких переговоров в российской столице стала договоренность сторон о бессрочном перемирии.