Малькевич считает, что миру в Ливии препятствует военная помощь Турции ПНС

Берлин, 19 января. Основной вопрос, обсуждаемый в СМИ, заключается в том, будут ли готовы стороны конфликта в Ливии принять предложенное коммюнике, сообщает присутствующий в Берлине журналист Александр Малькевич.

Как заявляет колумнист ФАН, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, многие видят проблему в большом количестве участников конференции, которые имеют собственные интересы в ливийском конфликте. Он считает, что это может повлиять на принятие сторонами предложенного им коммюнике.

Также он подчеркнул, что так называемое Правительства национального согласия (ПНС) не готово прислушиваться к позиции фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. По мнению Малькевича, для достижения мира в стране необходим роспуск террористических группировок, состоящих на службе у ПНС, а также прекращение соглашения о военной помощи ПНС и Турции.

При этом, Малькевич отмечает, что согласно сообщениям СМИ, турецкий спецназ уже прибыл в Триполи, при этом Анкара параллельно перебрасывает в Ливию боевиков из Сирии.

Малькевич приводит слова генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что Ливия втягивается в разрушительный конфликт, в котором задействуется все большее количество внешних сил. По мнению российского журналиста, после конференции в Берлине число внешних игроков в конфликте может увеличиться минимум вдвое.

Напомним, 19 января в Берлине проходит конференция с участием представителей РФ, США, Турции, Египта и ряда других стран. Также на встрече представлены ключевые представители враждующих сторон в Ливии.

Ранее сообщалось, что подготовка итогового документа конференции уже завершена. Источники в Берлине отмечают, что коммюнике предусматривает создание четырех технических групп, которые будут заниматься реализацией решений встречи.