Путин завершил участие в Международной конференции по Ливии

Берлин, 19 января. Президент РФ Владимир Путин завершил свое участие в Международной конференции по Ливии. Саммит состоялся сегодня в Берлине.

Главным вопросом мероприятия стал поиск путей мирного урегулирования в Ливии, а ключевым событием конференции — переговоры Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Их встреча прошла в преддверии второго тура московской встречи по Ливии.

Напомним, итогом первого раунда российско-турецких переговоров в Москве 13 января стала договоренность сторон о бессрочном перемирии. В переговорах тогда приняли участие представители конфликта в Ливии: глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. Последний предложил провести вторую межливийскую встречу в Москве, а также направил Путину письмо, в котором поблагодарил за миротворческую деятельность.