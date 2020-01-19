SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon

Вашингтон, 19 января. Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты Falcon 9, в ходе которого была испытана система спасения космического корабля Crew Dragon.

Ракета-носитель Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал 19 января. Полет ракеты продолжался около 10 минут. Глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что тестовый запуск прошел успешно. По его словам, корабль Crew Dragon «покинул аварийную ракету», после чего совершил успешную посадку. Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon может состояться во втором квартале 2020 года.

«Сейчас мы думаем, что, вероятно, первый пилотируемый запуск будет во втором квартале 2020 года», — сказал Маск.

По его словам, подготовка оборудования, которое необходимо для пуска пилотируемого запуска, завершится к началу весны 2020 года. Кроме того, SpaceX и NASA должны провести ряд других подготовительных работ, а также согласовать график полета с расписанием Международной космической станции.

Космический корабль Crew Dragon является модификацией корабля Dragon, который уже используется для доставки грузов на МКС. Первый пилотируемый полет к МКС на корабле Crew Dragon совершат американские астронавты Роберт Бенкен и Даглас Херли.