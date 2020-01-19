Разочарованные форматом встречи Хафтар и Саррадж покинули конференцию по Ливии

Берлин, 19 января. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар покинули берлинскую конференцию по Ливии, разочаровавшись в формате мероприятия. Кроме того, они не одобрили итоговое коммюнике.

Следующее мероприятие, которое позволит выйти на новый этап ливийского урегулирования, состоится в Москве.

Напомним, в 2011 году был убит многолетний ливийский лидер Муаммар Каддафи, после чего в североафриканской стране начался кризис. Террористическое ПНС захватило ливийскую столицу Триполи. ЛНА под командованием Хафтара с 2014 году зачищала Ливию от бандформирований, а в 2019 году приступила к операции по освобождению столицы.

8 января на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин призвал достичь перемирия в Ливии. Благодаря инициативе президента РФ, 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установился режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли межливийские переговоры, в которых принимали участие главы МИД и Минобороны России и Турции. По мнению многих экспертов, встреча в российской столице стала важнейшим этапом на пути к установлению мирной жизни в Ливии. Кроме того, после переговоров Хафтар направил Путину письмо с благодарностью и заявил о готовности продолжать встречи в подобном формате.