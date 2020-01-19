Премьер Великобритании заявил Путину о невозможности нормализации отношений с РФ

Берлин, 19 января. Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях международной конференции по Ливии в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии британского премьера.

По данным ведомства, премьер-министр Великобритании проинформировал президента России, что в настоящее время нормализация отношений между Москвой и Лондоном остается невозможной, причиной чему якобы служит инцидент в Солсбери.

«Премьер-министр встретился с президентом России на полях берлинской конференции по Ливии. Он ясно дал понять, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее власти Великобритании заявили, что Россия якобы несет «ответственность за отравление Скрипалей».

Москва неоднократно опровергала обвинения британских властей, требуя предоставить материалы расследования, однако Лондон отказывается их предоставить. Министерство иностранных дел России направило в МИД Великобритании около 60 дипломатических нот, требуя предоставить доступ к пострадавшим гражданам РФ и материалам расследования.

При этом Москва отмечала, что Лондон умышленно запутывает обстоятельства инцидента с отравлением Скрипалей, вбрасывая в информационное пространство многочисленные версии инцидента в Солсбери, которые в корне противоречат друг другу.