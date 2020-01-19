В столице Германии сегодня проходит конференция по вопросу урегулирования ситуации в Ливии. Однако непосредственным участникам ливийского конфликта не дали слова, сообщает глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Российские политологи еще вчера выразили опасения, что берлинская конференция окажется несостоятельной, главным образом из-за привлечения заинтересованных в эскалации ливийского конфликта стран и организаций. И оказались правы. В чем лично убедился и подтвердил прогнозы экспертов участник мероприятия — Александр Малькевич.

«Собравшиеся в первом ряду журналисты, и я в том числе, ожидают выхода на пресс-конференцию присутствующих на переговорах сторон. В шоке все, потому что ожидали ярких лиц и фигур, а по факту — канцлер Германии Ангела Меркель, принимающая сторона, министр иностранных дел Хайко Маас, пресс-секретарь Ангелы Меркель, хорошо, предположим он будет вести мероприятие, и спецпредставитель ООН по Ливии. Если говорить об ООН — это люди, которых никто ни во что не ставит. При всем уважении к организации, хотя, честно говоря, уважения к организации, которая позволяет так собой манипулировать, нет», — прокомментировал эксперт.

Малькевич добавил, что представители СМИ не понимают, почему центральным фигурам межливийских переговоров, в первую очередь, России, не дали слова на продолжении прошедшего на московской площадке обсуждения о перемирии в Ливии.

«Мы же знаем, что на заседание ООН не могут приехать люди, которым Америка не выдает визы, а ООН все время вытирается. То есть президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, два ключевых игрока, которые инициировали мирный процесс, совершившие в нем огромный прорыв, президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал на конференции немедленно вывести не только турецкие войска, но и переброшенных в Ливию боевиков, США, которые дестабилизировали всю ситуацию: никого нет. Даже представителя Африканского союза! Президент Конго Дени Сассу-Нгессо возглавляет комитет Африканского союза по Ливии. Буквально, никого нет! Зато ООН и их бюрократы будут нам рассказывать, как они «замирили» Ливию... Полный шок!», — заключил Малькевич.

Первая сессия межливийских переговоров прошла в Москве 13 января. Противоборствующим сторонам удалось прийти к пониманию необходимости заключения бессрочного мирного соглашения именно на встрече в России. Фельдмаршал Халифа Хафтар взял несколько дней для принятия решения о подписании документа. Продолжение московской сессии проходит сегодня, 19 января, в Берлине. Однако вряд ли стороны конфликта смогут договориться о перемирии в Германии, учитывая, что на мероприятии не выступали реальные участники дипломатического процесса стабилизации ситуации в Ливии.

Главным парадоксом конференции стало то, что главнокомандующего ЛНА Халифу Хафтара и премьер-министра так называемого ПНС Ливии Файеза Сарраджа лишили возможности внести свою лепту в итоговое коммюнике, хоть они и числятся в списке приглашенных на переговоры. Зато другие, не имеющие прямого отношения к конфликту и преследующие алчные интересы в Ливии стороны принимают участие в разработке документа. Поэтому конкретные шаги для стабилизации ситуации будут приняты на очередной сессии в Москве. Хафтар принял приглашение Кремля продолжить переговоры на российской площадке и поблагодарил президента Владимира Путина за активное участие в разрешении ливийского конфликта.