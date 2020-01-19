Путин обсудил урегулирование в Ливии с главой Еврокомиссии и премьером Великобритании

Берлин, 19 января. Президент России Владимир Путин провел встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Встречи состоялись в перерыве международной конференции по Ливии в Берлине.

«Путин провел встречи с Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен», — пояснили в пресс-службе Кремля.

В ходе переговоров Владимир Путин обсудил с британским премьером и главой Еврокомиссии вопросы двусторонних отношений, а также международную проблематику. Кроме того, на переговорах были затронуты вопросы урегулирования ситуации в Ливии.

19 января в Берлине проходит международная конференция по вопросу урегулирования ситуации в Ливии, которая является продолжением межливийских переговоров, состоявшихся 13 января в Москве. В мероприятии принимают участие лидеры России, Турции, Египта, Германии, Франции и других европейских стран. США представляет глава американского Госдепартамента Майк Помпео. К настоящему моменту участники встречи согласовали текст итогового документа по Ливии.