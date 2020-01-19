Эксперт ФЗНЦ Прокофьев разочарован итоговым документом конференции по Ливии

В Берлине сегодня проходит конференция по теме разрешения кризиса в Ливии. Уже известно, что согласован окончательный текст итогового документа встречи. Эксперты отмечают, что итоговая официальная бумага не отвечает интересам конфликтующих сторон и сформулирована очень расплывчато.

Член Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев также назвал итоговый документ конференции по Ливии «тяжеловесным и невыполнимым».

Эксперт поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» своим недоумением по поводу того, что итоговый документ конференции изобилует деталями, но лишен сути — достижения мира в Ливии как конкретного результата. К тому же, переговоры прошли без ливийцев, «ожидавших решения судьбы своей страны за дверью».

«При этом стоит отметить, что в нем полностью проигнорированы интересы конфликтующих сторон, их даже к обсуждению не допустили. В сравнение, в Москве был ясный документ на одну страницу. Стороной ПНС он был подписан, Халифа Хафтар взял время на раздумье, после чего написал благодарственное письмо Владимиру Путину за действия по урегулированию ситуации и принял приглашение президента России по продолжению переговоров после Берлина в Москве», — отметил Прокофьев.

Анализируя документ, эксперт отметил следующее. Документ ссылается на трехэтапный план, предложенный спецпосланником ООН Гасаном Саламе 7 августа, согласно которому стороны должны были объявить режим прекращения огня на период праздника Ид Аль-Адха (с 9 по 14 августа), следить за соблюдением оружейного эмбарго, далее должны были следовать созыв национальной конференции и обеспечение норм гуманитарного права и прав человека на территории страны.

«Стоит догадаться, что так как идея с перемирием даже в священный праздник провалилась, а оружие Турция решила поставлять уже открыто, то ни о каких национальной конференции и правах человека речи не было. Попытки «урегулировать» ситуацию в Ливии предпринимались не раз и далее, но единственное в чем проявили консолидированность конфликтующие стороны, — в неприятии инициатив извне. Обе встречи в Париже и Палермо, на которую ссылается берлинский документ, в 2018 году закончились ничем, предложенные декларации и дальнейшие шаги были отвергнуты», — напомнил Прокофьев.

Также эксперт отмечает, что в качестве участников конференции были заявлены Франция, Германия, Италия и Великобритания, но не упомянуты ни их коллеги по СовБезу ООН, ни Россия как инициатор текущих мирных переговоров, ни Лига арабских государств, ни Африканский союз.

«Конечно, общий смысл «за все хорошее, против всего плохого» остается вне критики, но сколько таких бумаг было заявлено, подписано, поддержано за последние годы? Начиная со знаменитой резолюции ООН 2011 года о бесполетной зоне над Ливией, которая санкционировала бомбардировки НАТО, остальные не только не решали проблем, но создавали новые и, по большому счету, не приносили никакого результата», — отметил специалист.

Прокофьев считает, что текст документа является полным повторением Схиратских соглашений, то есть страна за 4 года вернулась в исходную точку. Первым идет пункт о прекращении режима огня, который по сути является номинальным, так как военные действия уже остановлены после московского раунда переговоров. Далее идет мешанина из предложений о роспуске так называемых ополченцев, который противоречит противодействию терроризма. Включение комбатанов в официальные силовые структуры противоречит отсутствию на данный момент сформированных легитимных органов власти. Пассаж «правоохранительные органы, армия и полиция должны обеспечить правопорядок» только усугубит ситуацию, так как они в данный момент находятся в подчинении разных конфликтующих сторон, считает Прокофьев.

«Вряд ли правильным является подчинять действия ливийцев Миссии ООН по поддержке в Ливии, которая ни в чем не преуспела за прошедшие годы, а исполняет волю извне. Созыв национальной конференции и проведение выборов бесспорно является необходимой мерой, если бы не то, что это является обычным поводом для манипуляций и легитимаций несправедливого процесса. Так было когда спецпосланник ООН Гасан Саламе лоббировал проведение национальной конференции в Гадамесе в апреле 2019 года, куда была приглашена мировая общественность, но большая часть ливийских племен, а также представители Палаты Представителей и ЛНА – нет», — заявил эксперт.

Прокофьев акцентирует внимание не на самих очевидных предложениях, зафиксированных в итоговом документе конференции по Ливии, но в большей степени политическую волю по их реализации. А она оказалась по ливийскому вопросу только у Москвы, отмечает эксперт.

Ливийцы тоже недовольны берлинским соглашением. Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех высказался о документе очень резко. По его словам, соглашение совершенно не отвечает интересам ливийцев и не ведет к установлению мира.

Единственным шансом на мир в Ливии политологи считают переговоры в Москве, которые прошли 13 января в присутствии главы Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.