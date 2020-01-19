Норвежский коллега Мишустина рассказал об их дружбе

Москва, 19 января. Руководитель налогового ведомства Норвегии Ханс Кристиан Холте охарактеризовал нового премьер-министра России Михаила Мишустина как жизнерадостного и энергичного человека. Холте и Мишустина связывают семь лет дружбы. Об этом говорится в статье норвежского издания NRK.

Холте сообщил, что удивился, когда Мишустин занял пост премьер-министра. Их последний разговор перед назначением состоялся 14 января, будущий российский премьер опоздал к телефонному разговору на 15 минут из-за совещания с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Холте, мужчины мало говорили о политике, но у него сложилось впечатление, что Мишустин очень лоялен к политическому руководству страны. Он отметил, что премьер-министр хорошо владеет английским языком.

«Вообще он человек очень энергичный, хорошо говорит по-английски и благодаря этому внес большой вклад в международные отношения», — сказал Холте.

По мнению норвежского налоговика, назначение Мишустина главой российской налоговой системы в 2010 году сдвинуло страну к масштабной цифровизации, передает телеканал «360».

Холте подчеркнул, что его бывший коллега очень общительный, вежливый и жизнелюбивый человек, который увлекается спортом и обожает хоккей на льду. Он с сожалением отметил, что теперь у них будет меньше времени для общения.

В 2017 году Ханс Кристиан Холте вместе с Михаилом Мишустиным участвовал в экскурсии в центр налогового контроля недалеко от столицы России.

Напомним, что Михаил Мишустин занял пост премьер-министра после отставки Дмитрия Медведева. 16 января за кандидатуру Мишустина проголосовали депутаты Госдумы, указ о назначении нового главы правительства подписал президент Владимир Путин.