Минобороны РФ сообщило об обострении обстановки в сирийском Идлибе

Дамаск, 19 января. Обстрелы и атаки боевиков с 16 января этого года привели к гибели 47 сирийских военных и более 50 мирных жителей страны. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, генерал-майор Юрий Боренков.

«Всего с 16 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибло 47 и ранено 77 военнослужащих Сирийской арабской армии, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Боренков уточнил, что незаконные вооруженные бандформирования перешли с боеприпасов кустарного производства на оружие стран НАТО.

С 16 января боевики, по его словам, 16 раз атаковали правительственные войска в Идлибской зоне деэскалации. За этот период террористы 253 раза обстреливали мирные населенные пункты.

«Такого обострения обстановки не наблюдалось с мая 2019 года», — подчеркнул Боренков на брифинге ЦПВС.

Генерал-майор отметил, что представители ЦПВС продолжают оказывать гуманитарную помощь населению Сирии, а военная полиция РФ — патрулирование в рамках меморандума о взаимопонимании, принятого Россией и Турцией 22 октября прошлого года.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований и приступили к восстановлению инфраструктуры. Основные силы террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) были ликвидированы при содействии российских военных.

Ранее Минобороны РФ показало роботов «Скарабей» и «Сфера» за работой в Сирии. Военнослужащие с помощью устройств осматривают труднодоступные и опасные участки заминированной территории — подземные лазы и пространства под автомобилями.

1 Организация запрещена на территории РФ.