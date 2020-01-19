Помпео призвал дать ливийцам возможность самим определять свое будущее

Берлин, 19 января. Жители Ливии самостоятельно должны решать свою судьбу, без вмешательства сил извне. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

«Пришло время, чтобы ливийцы сами решили, каким будет их будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними игроками», — написал он в микроблоге Twitter.

Политик призвал стороны конфликта в Ливии, прибывшие на конференцию в Берлин, воспользоваться возможностью и решить политические, экономические и другие проблемы, стоящие перед ними.

Now is the time for Libyans to decide on a future for themselves – one free from violence fueled by external actors. We urge all parties to seize this opportunity, through @UN-facilitated mediation, to address the political, economic, and security issues that divide them. pic.twitter.com/b4QpynzaZG — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 19 января 2020 г.

В воскресенье в столице Германии проходит встреча по урегулированию ситуации в Ливии. Прибыли на нее не только командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, но также представители многих стран мира.

Эта встреча стала возможной во многом благодаря усилиям России, которой ранее удалось собрать в Москве стороны ливийского конфликта и добиться введения в африканской стране режима прекращения огня.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов выразил мнение, что конференция в Берлине не принесет ожидаемых результатов, а разрешение ливийского вопроса будет возможно только на переговорах в Москве, так как Россия, в отличие от ООН и Запада, действительно проводит справедливую политику.