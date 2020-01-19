Меркель и Генсек ООН поговорили с Путиным на русском

Берлин, 19 января. Президент России Владимир Путин пообщался на русском языке с канцлером Германии Ангелой Меркель и генсеком ООН Антониу Гутеррешом перед началом международной конференции по Ливии в Берлине.

Телеканал RT опубликовал видео, на котором запечатлен момент прибытия российского лидера в офис канцлера ФРГ, где проходит конференция. Владимира Путина встречали Ангела Меркель и генсек ООН Антониу Гутерреш. Президент России поздоровался с канцлером ФРГ, после чего его поприветствовал генеральный секретарь ООН, с которым он обменялся несколькими репликами.

«Он с тобой говорит по-русски?» — спросила Меркель у Путина, услышав его беседу с Гутеррешом.

На что российский лидер ответил: «Чуть-чуть».

В Берлине проходит международная конференция, на которой обсуждается вопрос урегулирования кризиса в Ливии. В конференции принимают участие лидеры России, Турции, Египта, Германии, Египта и других стран. К настоящему моменту участникам мероприятия удалось согласовать итоговые документы, которые позволят запустить процесс политического урегулирования кризиса в Ливии. Также в переговорах принимают участие командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж.