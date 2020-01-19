Перенджиев рассказал о попытках ПНС Ливии укрепить свои позиции на конференции в Берлине

Берлин, 19 января. Международная конференция по урегулированию кризиса в Ливии проходит в столице Германии. К настоящему моменту практически полностью согласованы итоговые документы, направленные на урегулирование ситуации в Ливии. Однако еще до начала встречи глава так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж предпринял попытки оказать давление на предстоящие переговоры, призвав ввести на территорию республики международные силы.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев считает, что заявление Сарраджа свидетельствует о том, что ПНС Ливии ищет нового хозяина на конференции в Берлине. Кроме того, подобные высказывания являются попыткой легитимизировать ввод иностранных войск в Ливию.

«Саррадж хочет легитимизировать ввод иностранных войск в Ливию. И надеется на их поддержку, на самом деле. То есть речь не идет, что он за мир, а за то, чтобы укрепить свои позиции за счет войск», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что Саррадж использует берлинскую конференцию для поиска любой поддержки со стороны стран Запада. При этом главе ПНС Ливии безразлично, в чьих интересах он будет осуществлять свою деятельность, так как его волнует исключительно собственная судьба, передает «Политика Сегодня».

«Саррадж ездит по этим конференциям. Его задача – не примирение и не мир в Ливии, а удержание своих позиций в Ливии и как раз находить тех, кто его будет поддерживать, а чьи интересы он будет поддерживать. Где ему выгоднее находиться, в чьих руках. Вроде бы хозяев много, но кто на сей раз ему более выгодный», — отмечает Перенджиев.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин уверен, что все попытки Сарраджа обречены на провал, так как Запад утратил свои позиции на Ближнем Востоке из-за усилившейся конфронтации между США и Ираном.

«Заявление Сарраджа не конструктивно. Потому что вмешательство любой страны во внутриливийский конфликт еще больше подольет масла в огонь и еще больше спровоцирует гражданскую войну. Сейчас выгодны только дипломатические переговоры. Мы об этом в ООН постоянно говорим», — пояснил Самонкин.

Он также добавил, что по итогам переговоров в Ливии будет принята «дорожная карта», которая позволит запустить процесс политического урегулирования кризиса в стране. Самонкин выразил уверенность, что данный документ не позволит западным странам наводить свои порядки в Ливии.