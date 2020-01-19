Православные празднуют Крещение Господне. ФАН-ТВ

Православные христиане по всей России отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. Тысячи верующих соблюли традицию и окунулись в освященные купели в ночь на 19 января.

«На самом деле это наша древняя традиция, нашей древней Руси. Мы русские, каждый год омываемся, смываем с себя грязь, так называемую, которая скапливается за год», — делятся москвичи Александр и Никита.

Для многих православных жителей столицы посещение Измайловского Кремля в ночь с 18 на 19 января — давняя традиция. Праздник Богоявления начался здесь в десять вечера. Развлекательная программа, бесплатная полевая кухня и, самое главное, — комфортные условия для безопасного купания.

«Для меня Крещение — это в первую очередь обновление души, обновление самого себя, стремление к лучшему, это праздник очищения», — признается москвич Ярослав.

Купаются по традиции после вечерней службы 18 января, однако и 19 января доступ к купелям целый день открыт.

Также и в Петербурге: с самого утра верующие приходили к главной купели Петербурга, расположенной у стен Петропавловской крепости. К слову, в столицах льда на реках не было. В местах купания установили специальные деревянные спуски. После ледяной купели посетителям предлагали согреться в бочке с горячей водой.

«Самое прекрасное, что мы в первый раз в жизни решили искупаться на Крещение. Мы искупались, в отсутствие морозов», — поделились Антон и Ирина.

К одному из важнейших православных праздников готовились по всей России. Для крещенских купаний оборудовали сотни иорданей, рядом поставили палатки для переодевания и обогрева. За безопасностью людей во время обряда следят сотрудники МЧС, полиция и бригады скорой помощи.