Мошенники продали свидание с Волочковой за 100 тысяч евро

Москва, 19 января. Мошенники заработали 100 тысяч евро, продав свидание с балериной Анастасией Волочковой. Анастасия рассказала об этом случае на страницах своей новой книги «Плата за успех».

По ее словам, эта загадочная история приключилась два года назад, когда незнакомка доставила ей корзину цветов и подарки. Женщина-курьер сказала, что отправитель посылки пожелал не раскрывать свою личность, но хочет познакомиться и пригласить Волочкову в Объединенные Арабские Эмираты. Анастасия сказала, что почуяла неладное, но отказывать незнакомке не стала, передает «Комсомольская правда».

Женщина не просто доставила посылку, но и представилась доверенным лицом таинственного незнакомца. Она набрала его по телефону и протянула трубку Волочковой. По словам Анастасии, у мужчины, представившегося Султанбеком, был принятый голос. Балерина поблагодарила его за подарки, но отказалась от предложения вылететь в Эмираты.

В то время Волочкова работала над организацией тура в Казахстане. Она сказала Султанбеку, что если он на самом деле хочет ее порадовать, то самым ценным будет помощь в организации концерта в Казахстане. Он выразил готовность помочь ей.

В аэропорту Анастасию встретил автомобиль, который отвез ее в президентский номер. Самого мецената в номере не было, но балерина была уверена, что все это организовал он. Волочковой показалось, что дама, доставлявшая подарки, умышленно откладывает их встречу с Султанбеком. Когда балерина сказала, что больше не нуждается в посредничестве, дама удалилась.

Оказалось, что женщина под разными предлогами выманивала у Султанбека деньги для организации предстоящей встречи. В частности, ужин с Волочковой она продала ему за 100 тысяч евро.

Чуть позже Волочкова встретилась и подружилась со своим покровителем. Она рассказала, что, когда вернулась в Москву, ее ждал еще один подарок от нового знакомого — белый автомобиль «Maybach».