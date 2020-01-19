Берлин, 19 января. Информированные немецкие журналисты в кулуарах конференции в Берлине говорят о том, что изначально обсуждения по Ливии собирались проводить совсем без участия ливийцев, поскольку смыслом встречи видели «переговоры ключевых внешних сил», а не диалог между противодействующими в североафриканской стране сторонами. Об этом из немецкой столицы сообщает колумнист Федерального агентства новостей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

По словам Малькевича, стартовавшие в Германии «мирные» переговоры ярко продемонстрировали двойные стандарты. Одним из таких проявлений стало отсутствие на конференции Агилы Салеха — председателя Палаты представителей, единственного в Ливии легитимного органа власти. С точки зрения логики, без него это мероприятие полностью теряет смысл.

«И еще немного о моих любимых двойных стандартах мирового сообщества. Свободно льющаяся кровь ливийского народа, как оказалось, не смущает ООН. А вот перекрытие поставок нефти привело к молниеносному ответу «международного сообщества» с угрозами в адрес ливийского народа», — передает глава ФЗНЦ.

Малькевич рассказал, что перед началом конференции глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж призвал к международному давлению на Ливийскую национальную армию с целью полного восстановления экспорта государственной нефти, заявив, что закрытие портов лояльными ЛНА силами демонстрирует якобы неготовность фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара к мирному решению.

«То есть, получается, как всегда: мир в стране волнует гораздо меньше, чем регулярные поставки нефти. Причем поставлять ее должны боевики ПНС. Не хотелось бы думать, что весь сыр-бор (то есть мирная конференция) была затеяна европейскими державами только ради этого», — рассказывает он.

Тем временем ливийские экспаты провели возле Бундестага акцию протеста, осуждающую «злодеяния полководца Халифы Хафтара».

Как отмечает Малькевич, выглядела она довольно странно, поскольку проходила под руководством людей, «явно давно и неплохо живущих в Германии».

«На контрасте с ними смотрелся другой митинг, участники которого поддерживали Хафтара. Правда, почему-то к ним было приковано повышенное внимание полиции, а у участников из первой шеренги постоянно проверяли документы», — сообщает колумнист.

В качестве еще одной особенности берлинского переговорного процесса Малькевич отметил то, что Саррадж и Хафтар оказались не внесены в основной список участников конференции, в то время как их участие упоминается.

Напомним, 19 января в Берлине проходит конференция по урегулированию в Ливии с участием представителей России, США, Турции, Египта и ряда других государств. Также на ней присутствуют ключевые представители враждующих сторон в Ливии.

Ранее сообщалось, что подготовка итогового документа по встрече уже завершена. Источник в Берлине уточнил, что коммюнике предусматривает создание четырех технических групп, которые будут заниматься реализацией решений встречи.