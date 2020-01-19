Европа заинтересована в реализации сценария «янки, гоу хоум» на Ближнем Востоке

Москва, 19 января. Стремление Евросоюза к независимости от США будет нарастать на фоне деструктивных действий американцев на Ближнем Востоке. Такую уверенность выразил замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, политолог Владимир Шаповалов.

Итальянское агентство AGI ранее заявило, что убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани по приказу американского президента Дональда Трампа превращает США в «государство-изгоя».

Европейские страны стали осознавать, насколько далеко готов зайти Вашингтон ради достижения своих целей. Причем никакое международное право американцам уже не указ. Шаповалов считает, что Европа хотела бы иметь большую независимость от США, добиться ограничения распространения НАТО на своих территориях, однако пока ей сложно бороться с американским влиянием.

«Думаю, что эти тенденции будут нарастать, так же, как и желание населения ведущих европейских стран, в том числе и Италии, по сокращению военного присутствия (США. — Прим. ФАН) на их территории», — цитирует эксперта «Слово и Дело».

По словам политолога, европейцы дорожат связями с Ближним Востоком. Однако агрессивная американская политика привела к непрекращающимся волнам мигрантов и терактов, а вовсе не к процветанию связей между странами. Поэтому Европа заинтересована в том, чтобы силы США последовали известной фразе «янки, гоу хоум» и покинули регион.

«Конечно, Европа жизненно заинтересована в том, чтобы на Ближнем Востоке прекратилась война и воцарился мир», — заключил Шаповалов.

Обстановка на Ближнем Востоке резко ухудшилась 3 января после массированного ракетного удара Пентагона в районе международного аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал Сулеймани. В ответ на убийство национального героя Ирана Тегеран нанес ракетный удар по двум американским базам, расположенным в Ираке.

Многие политики и эксперты заявили об опасности беспредела, который американский контингент творит на Ближнем Востоке. Политолог и востоковед Маис Курбанов обратил внимание на то, что США несут в регионе лишь разруху, голод и смерть.

Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий уверен, что обстановка на Ближнем Востоке стабилизируется сразу после ухода американских военных, которых все чаще воспринимают как раздражающий фактор.