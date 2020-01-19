Итоговый документ берлинского конгресса не принесет мира в Ливию

Стала известна реакция ливийцев на итоговый документ берлинского конгресса по кризису в Ливии, соглашения которого никому не понятны. По мнению эксперта, итоговая официальная бумага не отвечает интересам конфликтующих сторон и навязывает требования внешних игроков — иностранных держав, а сформулирована крайней туманно.

Сегодня в Берлине проходит конгресс по теме разрешения кризиса в Ливии. Встречу уже посетили противоборствующие стороны конфликта: фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава нелегитимного Правительства национального согласия Файез Саррадж. При этом итоговый документ состоявшегося конгресса уже появился в сети, и многие успели оценить предлагаемые варианты разрешения ситуации в республике.

Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех резко высказался о предлагаемом ООН документе. По его словам, соглашение абсолютно не отвечает интересам ливийцев. В итоге на берлинской конференции выставили требования с деталями, за которыми теряется основная суть, когда главная задача встречи — добиться мира в Ливии.

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, своими требованиями участники конференции пытаются навязать Ливии забюрократизированный список требований.

«По сути этот документ — пожелания, которые хотят видеть некоторые внешние спонсоры ливийской войны. И тут есть свои трудности. Во-первых, они заключаются в том, что трудно сбалансировать интересы иностранных участников этой войны. Во-вторых, трудно соблюсти интересы групп ливийских сторон и сбалансировать с желанием их участников. Об этом уже заявляли различные группы, поддерживающие Хафтара, и группы, поддерживающие Сарраджа», — сказал в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт.

Вместе с тем Борис Рожин сравнил берлинский конгресс с женевскими процессами по Сирии, когда Россия еще не пришла на помощь ближневосточной стране. В итоге озвученных на этой встрече предложений ничего хорошего добиться для республики не удалось.