В центре Воронежа люди живут в здании под угрозой обрушения

Многоквартирный дом в Воронеже признан аварийным, здание может разрушиться до расселения его жильцов из-за идущей рядом реконструкции железнодорожного путепровода, передает кореспондент Федерального агентства новостей.

Дом по адресу: улица Питомник, 21, построили в 1937 году неподалеку от железнодорожной станции. Десятки лет здание подвергалось повышенной вибрационной нагрузке не только от проходящих поездов, но и из-за расположенной рядом крупной автомобильной магистрали.

В настоящее время в нем проживает 12 семей — в основном пенсионного возраста, а условия в здании не подходят даже для молодых и здоровых людей. По словам жильцов, в квартирах очень холодно из-за огромных щелей и часто отсутствует водоснабжение. Но больше всего они боятся быть похороненными под обломками здания, которое и так разваливалось на глазах, а теперь еще и может рухнуть в любой момент из-за ведущейся в 100 метрах от него реконструкции виадука.

Помочь жителям побыстрее переехать из аварийного дома решили в воронежском отделении Общероссийского народного фронта.

«В 2016 году была проведена строительно-техническая экспертиза, которая признала здание аварийным, в феврале 2017-го вышло соответствующее постановление администрации города, но в муниципальную программу расселения включены только те дома, которые были признаны аварийными до 2017 года, а жителям этого дома пока даже не могут назвать примерный срок переезда», — рассказал эксперт ОНФ Алексей Бурданцев.

Активисты провели выездную проверку и лично убедились в том, что в здании опасно находиться. На стенах дома образовалось огромное количество сквозных трещин, углы отваливаются и держатся на монтажной пене, из-за этого в квартирах очень холодно, а из-за протекающей кровли во время дождя здание промокает полностью. Жильцы второго этажа жалуются и на прогнившие перекрытия и боятся однажды упасть на соседей снизу через потолок.

«Дом нужно расселять как можно скорее. Тем более, что сейчас в 100 метрах от него идет реконструкция четырехполосного путепровода. Такая дополнительная вибрационная нагрузка на грунт может послужить детонатором и вызвать обрушение. Находиться в здании просто опасно для жизни. Люди в любой момент могут оказаться под завалами», — уверен Бурданцев.

Чтобы запустить процесс внеочередного расселения аварийного дома, активисты организации обратились в региональный департамент ЖКХ и энергетики и администрацию Воронежа.

Ранее ФАН рассказывал, что управляющая компания в Тамбове не может отреставрировать дом, признанный памятником архитектурного наследия, из-за отсутствия лицензии.