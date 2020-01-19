Мужчина в обнимку с пулеметом уснул в кустах в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 января. Мужчина с пулеметом в руках задремал в кустах в Петербурге. Незнакомца, который переоборудовал ручной пулемет в подушку, обнаружили прохожие. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел рано утром на Школьной улице в Петербурге. Прохожие заметили в кустах спящего мужчину, удивление вызвало то, что его голова покоилась на ручном пулемете Дегтярева, а сам он беззаботно сопел. Горожане не стали его будить и вызвали полицейских. Правоохранители выяснили, что «пулеметчику» 45 лет, а сам он приехал из Мурманска.

По словам мужчины, он взял пулемет у человека по имени Максим, который живет на набережной Черной речки. Это все, что удалось выяснить.

Оружие направлено на осмотр к экспертам, а мужчина на освидетельствование к медикам.