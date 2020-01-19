Историк Колпакиди согласился с британцами, включившими трезубец в экстремистский список

Посольство Украины в Великобритании чрезвычайно возмущено внесением изображенного на украинском гербе трезубца в список экстремистских символов пособия по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, которое было подготовлено контртеррористической полицией. Киев требует, чтобы Лондон принес официальные извинения и исключил трезубец из преступного списка. Российский историк спецслужб, писатель Александр Колпакиди считает поступок англичан вполне объяснимым.

Возмущение украинской дипмиссии вызвал раздел английского руководства о татуировках. В нем приводится изображение трезубца с подписью: «Украинский трезубец (националистический)». Рядом размещены нацистские орлы, свастика и кельтский крест.

«Размещение трезубца, Конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по экстремизму, подготовленном полицией Соединенного Королевства для учителей и медицинского персонала Великобритании, является возмутительным. Никаких приемлемых объяснений этому нет. Мы требуем, чтобы трезубец был удален из руководства с официальными извинениями», — говорится в сообщении посольства в социальной сети «Твиттер».

Эксперт считает, что поступок англичан вполне понятен, так как запрещенные организации действительно используют украинский национальный символ в качестве своей эмблемы.

«Это связано с тем, что явно экстремистские украинские организации используют трезубец в качестве своей символики. Кроме того, сама ОУН-УПА1 в современной модификации является тоже экстремистской организацией», — пояснил Колпакиди.

В качестве малого герба Украины изображение трезубца было утверждено постановлением Верховной рады Украины «О Государственном гербе Украины» от 19 февраля 1992 года.

Также в пособие включены символы украинского батальона «Азов», движений экологических активистов и защитников животных, таких как Greenpeace и PETA, противников ГМО и многих других. Руководство, подготовленное антитеррористическим отделом полиции, распространяется по всей Англии в рамках подготовки к программе по борьбе с радикализацией.

1 Организация запрещена на территории РФ.