Киев, 19 января. Служба безопасности Украины разрешила въезд артистов из России, которые ранее выступали в российском Крыму. Об этом говорится в официальном ответе СБУ на запрос журналистов украинского издания «Цензор.нет».

По данным издания, в СБУ внезапно решили пустить на Украину Башарова и его коллег, посещавших ранее Крым. Представители украинской спецслужбы отметили, что ведомство не видит оснований для запрета на въезд в страну российским актеров Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко.

«Сообщаем, что на данный момент основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины у СБУ отсутствуют», — говорится в ответе СБУ на запрос журналистов.

При этом СБУ просит Национальную полицию Украины принять усиленные меры безопасности во время спектакля с участием Башарова, Колесникова и Удовиченко, который состоится 19 января в Запорожье. В ведомстве отметили, что информация о приезде российских артистов вызвала «негативную реакцию со стороны активистов национал-патриотических структур».

В СБУ отметили, что ранее некоторые СМИ распространяли информацию о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей в Крыму. При этом журналисты издания «Цензор.нет» утверждают, что Госпогранслужба Украины не пустит российских актеров на территорию страны.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с РФ. Позднее российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом президент подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».