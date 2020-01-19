Малькевич отметил эффективность переговоров по Ливии в Москве на фоне невнятной встречи в Берлине

Эмбарго на поставки оружия в Ливию должно соблюдаться, а также должна быть прекращена любая военная поддержка конфликтующих сторон другими государствами. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам международной конференции по ливийскому урегулированию, прошедшей сегодня в Берлине. Также политик отметила, что диалог между участниками вышел конструктивным. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал эту встречу постановочной и совершенно несопоставимой с переговорами в Москве 13 января.

Стоит отметить, что в том контексте, в котором сообщила о результатах конференции канцлер Германии, становится очевидно, что ключевым фактором, подогревающим и так излишне затянувшийся конфликт, является поддержка Турцией оккупационного марионеточного триполитанского режима. Ведь именно Анкара в обход запрета Организации Объединенных Наций на поставки в Ливию вооружений снабжала бандформирования ПНС оружием, боеприпасами и даже боевой техникой.

Примечательно, что командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и председатель так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж даже не принимали непосредственного участия в переговорах на берлинском саммите по Ливии. Главы противостоящих сторон не разговаривали друг с другом в германской столице, что говорит о том, что прошедшее мероприятие оказалось для ливийских участников скорее экскурсией по Берлину. Таким образом, главной площадкой для урегулирования по Ливии по-прежнему является Москва, где вскоре должны продолжиться мирные процессы, инициированные при посредничестве России.

Конечно, нельзя не поприветствовать заявление Меркель о более жестком контроле по соблюдению эмбарго, однако не стоит забывать о том, что ливийская столица – Триполи и его окрестности уже наводнены незаконно ввезенным Турцией оружием. Получается, единственным достижением всей Берлинской конференции стало подтверждение инициативы о создании военной комиссии в формате 5х5, которая была предложена еще 13 января на прошедшей встрече в Москве.

По словам Александра Малькевича, состоявшуюся сегодня в Берлине встречу по Ливии никак нельзя сравнивать с куда более продуктивными переговорами, состоявшимися ранее в российской столице. Он подчеркнул, что в Москве действительно удалось обсудить множество важных вопросов и создать основу для устойчивого перемирия в Ливии между ЛНА и ПНС.

«Россию и Турцию безуспешно пытались лишить звания ключевых игроков, которые на самом деле решают вопросы ливийского урегулирования. Московские переговоры доказали в очередной раз свою высокую эффективность, поскольку и Хафтар и Саррадж находились в одном здании, велись непростые, но очень важные обсуждения. На сегодняшнем же мероприятии они (Хафтар и Саррадж – Прим. ФАН) находились в разных частях Берлина, все, что было, это только то, что они передали какие-то свои условия. То есть абсолютная профанация, ливийцы крайне разочарованы – они видят, что их попросту используют европейские бюрократы. Пресс-конференция носила совершенно постановочный характер. Пресс-секретарь Меркель на этом мероприятии ответил лишь на пять вопросов и только представителям немецких СМИ, которых он хорошо знает и просто игнорировал всех остальных. Они (немецкие корреспонденты – Прим. ФАН) задавали вопросы на немецком языке, то есть создалось впечатление, что все делалось исключительно для своих», - констатировал Малькевич.

На конгрессе в Берлине, направленном на поиск выхода из затяжного кризиса в Ливии, который стал продолжением переговоров в Москве, присутствовали представители России, Турции, Германии, Франции, Китая, США, Великобритании, ОАЭ, Италии, Египта, Алжира и Конго. Кроме того, на переговоры были приглашены представители Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Лиги арабских государств и Африканского союза.

Напомним, сегодня, 19 января, в Берлине прошла международная конференция, продолжающая инициативу России по деэскалации ливийского кризиса. Эта встреча на международном уровне прошедшая при участии представителей ряда государств, стала четвертым этапом урегулирования ситуации в североафриканской стране. Старт мирным процессам был дан после встречи Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, призвавших ЛНА и ПНС прекратить кровопролитие с 12 января.

Итогом обращения лидеров России и Турции стало установление режима прекращения огня, который соблюдается по сей день, а также проведенные в Москве 13 января переговоры. Только благодаря сотрудничеству российской и турецкой стороны стал возможен сегодняшний берлинский саммит по Ливии.

Следующая встреча по ливийскому урегулированию вскоре пройдет в российской столице, это ранее подтвердил командующий ЛНА Халифа Хафтар в своем письме российскому лидеру.