Эксперт Соколов считает, что мир в Ливии будет достигнут только на встрече в Москве

Международная конференция по урегулированию ливийского кризиса, проходящая сегодня в Берлине при участии командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа не принесет ожидаемого результата. Разрешение ливийского вопроса будет возможно только на переговорах в Москве, так как Россия, в отличие от ООН и Запада, действительно проводит справедливую политику. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

Стоит напомнить, что предыдущие встречи Хафтара и Сарраджа, проводимые под эгидой Организации Объединенных Наций, не имели должного результата. Скорее всего, причиной этому было то, что попытка установления диалога между ними проходила в присутствии представителей тех государств, которые являются непосредственными виновниками ливийского кризиса, в частности — Соединенных Штатов. На этом фоне сегодняшний саммит, скорее всего, также не привнесет каких-либо существенных изменений в ситуацию в Ливии.

По словам эксперта по геополитике Константина Соколова, единственное, к чему могут привести переговоры в Берлине, это проработка определенных сценариев для дальнейшего обсуждения ливийского вопроса. Но заключения устойчивого перемирия вряд ли стоит ожидать из-за того, что многие из участников встречи попросту пытаются разыграть ливийскую карту в собственных интересах.

«Я думаю, что до разрешения ливийского кризиса еще далеко, особенно с учетом того, что стороны конфликта находятся в асимметричном положении. Халифа Хафтар контролирует большую часть территории Ливии (более 90 процентов. — Прим. ФАН), имеет большое превосходство в силе. В то же время «правительство» в Триполи было приведено к власти в результате агрессии внешних сил. Конечно, Хафтар идет по пути мирного урегулирования, поскольку вся страна уже измучена этой войной, но на заведомо неприемлемые для него условия он не пойдет. Максимум, чего можно ожидать после сегодняшней конференции в Берлине, это того, что будут найдены какие-то новые формулировки, новые рецепты для проведения мирного процесса. Все это делается на фоне успехов, которых добилась Москва в сотрудничестве с Турцией, высокую эффективность такое взаимодействие показало в Сирии. Несмотря на наличие противоречий между сторонами ливийского конфликта, тем не менее, переговорный процесс был запущен», — считает собеседник ФАН.

Константин Соколов полагает, что только активное сотрудничество Москвы и Анкары может действительно положительно повлиять на ситуацию в Ливии, так как Хафтар и Саррадж признают важную посредническую роль России и Турции в этих переговорах. Он отметил, что прочие площадки, предоставляемые западными политиками, не внушают доверия ЛНА и ПНС Ливии.

«Обе стороны признали Россию и Турцию достойными и авторитетными посредниками. Это является показателем высокого авторитета России на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В свою очередь, мы все понимаем, что Организация Объединенных Наций сейчас работает под жестким давлением со стороны Соединенных Штатов Америки, которые идут даже на такие демонстративные акции, как недопуск неугодных дипломатов на заседания ООН. США имеют мощные рычаги давления на многие страны и пользуются ими совершенно неадекватно. Сейчас в Организации Объединенных Наций уровень конструктивного взаимодействия сильно понизился, мы видим, как отменяется право вето на заседаниях Совета Безопасности ООН. Нет поиска настоящего компромисса. Россия на этом фоне проводит политику справедливости, что ощущают прекрасно и лидеры враждующих сторон в Ливии. Главным показателем является то, что сначала стороны согласились на встречу именно в Москве, поскольку прекрасно понимали, что здесь справедливости добиться легче», — констатировал Соколов.

Напомним, сегодня, 19 января, в германской столице проходит международный саммит по Ливии, инициированный канцлером ФРГ Ангелой Меркель и поддержанный Владимиром Путиным. Его проведение стало возможным лишь благодаря усилиям российской дипломатии, которой удалось добиться введения режима прекращения огня с 12 января после призыва лидеров РФ и Турции, а также начать диалог между сторонами ливийского конфликта.