Москва, 19 января. Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, приговоренный судом к условному сроку по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, устроил в стенах учебного заведения «митинг против цензуры», намеренно придав ситуации политический окрас.

Администрация вуза 16 января предложила изменить правила внутреннего распорядка. В частности, руководство ВШЭ планирует ограничить занятие политической и/или правозащитной деятельностью студенческим организациям. То есть оставить только те, что укрепят репутацию вуза и будут выступать с идеями по его улучшению.

Студенты и аспиранты в ответ на инициативу вуза создали группу «ВШЭ против цензуры» и устроили митинг в здании на Покровке. Пропустить такое событие не смог Жуков, признанный судом экстремистом.

Блогер не только эмоционально заявлял о «сопротивлении и консолидации», но и сравнил администрацию вуза с российскими властями. По его мнению, студентов пытаются склонить к аполитичности. Хотя руководство вуза уточняло, что за его пределами учащиеся могут заниматься любой деятельностью.

Предложение администрации продолжить диалог в Культурном центре, чтобы не мешать студентам учиться, Жуков проигнорировал. Его агрессивное поведение свидетельствует о намеренной попытке устроить протестную акцию и раскачать ситуацию в учебном заведении.

При том, что мотивом для изменения правил внутреннего распорядка университета послужила именно история с экстремизмом Жукова. Репутация престижного учебного заведения оказалась подорвана, а его студент продолжил вживаться в роль «символа протеста», который хочет слепить из него «оппозиция».

При посредничестве главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова «оппозиция» пытается искусственно вывести молодого человека на «высший уровень» в среде противников нынешнего руководства страны. 15 января Жуков, которому запрещено администрировать интернет-ресурсы, впервые вышел в эфир в качестве ведущего. Гостем передачи стал беглый олигарх Михаил Ходорковский, зарекомендовавший себя в качестве главного спонсора раскачивания ситуации в России.

Напомним, летом 2019 года Жукова задержали во время незаконного митинга в центре Москвы. Сначала его подозревали в координации массовых беспорядков, а затем обвинение выяснило, что студент публиковал на YouTube провокационные ролики с призывами к экстремизму.