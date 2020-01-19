Международная конференция по Ливии в Берлине. События дня. ФАН-ТВ

Конференция по Ливии

Вопрос мира в Ливии сегодня обсуждают главы нескольких стран. Лидеры и представители России, Турции, Германии, Франции, США, Египта и других государств собрались в Берлине, чтобы помочь бывшей Джамахирии выйти из затяжного кризиса. Встреча проходит под эгидой ООН. С 2011 года в Ливии отсутствует централизованная власть. На востоке действует избранный народом парламент, на западе — так называемое правительство национального согласия. Противостояние началось после госпереворота и убийства Муаммара Каддафи. Организатор смуты — НАТО. Россия не раз заявляла, что поддерживает путь мирного урегулирования этого конфликта. Именно благодаря нашей стране два враждующих ливийских лагеря во главе с Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем начали шаги друг к другу. Стороны договорились о бессрочном перемирии. Первые переговоры прошли на этой неделе в Москве. Сегодня они продолжатся. Ожидается, что стороны придут к компромиссу и сделают все, чтобы избежать новых жертв. Россию на международной конференции представляет президент Владимир Путин. До начала мероприятия он встретился со своим коллегой из Турции.

«Мы с вами, на мой взгляд, сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле: призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. Несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены», — подчеркнул российский лидер.

Придут ли стороны к компромиссу — станет известно чуть позже. Об итогах конференции мы расскажем в следующих выпусках новостей.