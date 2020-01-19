Международная конференция по Ливии в Берлине. События дня. ФАН-ТВ

Конференция по Ливии
Вопрос мира в Ливии сегодня обсуждают главы нескольких стран. Лидеры и представители России, Турции, Германии, Франции, США, Египта и других государств собрались в Берлине, чтобы помочь бывшей Джамахирии выйти из затяжного кризиса. Встреча проходит под эгидой ООН. С 2011 года в Ливии отсутствует централизованная власть. На востоке действует избранный народом парламент, на западе — так называемое правительство национального согласия. Противостояние началось после госпереворота и убийства Муаммара Каддафи. Организатор смуты — НАТО. Россия не раз заявляла, что поддерживает путь мирного урегулирования этого конфликта. Именно благодаря нашей стране два враждующих ливийских лагеря во главе с Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем начали шаги друг к другу. Стороны договорились о бессрочном перемирии. Первые переговоры прошли на этой неделе в Москве. Сегодня они продолжатся. Ожидается, что стороны придут к компромиссу и сделают все, чтобы избежать новых жертв. Россию на международной конференции представляет президент Владимир Путин. До начала мероприятия он встретился со своим коллегой из Турции.
«Мы с вами, на мой взгляд, сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле: призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. Несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены», — подчеркнул российский лидер.
Придут ли стороны к компромиссу — станет известно чуть позже. Об итогах конференции мы расскажем в следующих выпусках новостей.
Прощание с жертвами авиакатастрофы
На Украине простились с жертвами авиакатастрофы в Иране. Родственники, друзья, коллеги… Проводить пассажиров и членов экипажа упавшего самолета пришли сотни человек. Траурная церемония состоялась в международном аэропорту «Борисполь». Выразили соболезнование близким погибших президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук. Авиакатастрофа в Тегеране унесла жизни 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, а также Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Прощание прошло лишь спустя 10 дней после авиакатастрофы — опознание каждого, находившегося на борту, заняло немало времени. Впрочем, специалисты, завершили еще не все работы. Также иранские эксперты изучают черные ящики самолета. Сейчас решается вопрос об отправке бортовых самописцев на Украину. Трагедия, которая объединила несколько стран, произошла по чудовищной случайности. Самолет сбили иранские военные, которые приняли его за вражеский. Дело в том, что в это время в Тегеране войска привели в состояние повышенной боевой готовности. Виной всему агрессия и провокации со стороны Вашингтона.
Медведев о своей работе
Рост реальных доходов населения — основная задача нового Кабмина во главе с Михаилом Мишустиным. Такое заявление сделал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. После отставки правительства он дал большое интервью нашим коллегам с Первого канала. Дмитрий Анатольевич подвел итоги своей работы, порассуждал о задачах нового Кабмина, а также о своем назначении. В целом бывший премьер-министр доволен работой правительства под своим руководством. Резкий спад цен на энергоносители, санкции Запада — удавалось находить решения для многих сложных задач. Объяснил Медведев и причину громкой отставки. Это политическое обновление страны и фактор времени. К слову, премьерству он посвятил восемь лет. Также бывший председатель правительства рассказал о новой должности. К работе в Совете безопасности страны он приступит уже в ближайшее время. И это назначение не стало неожиданным, подобные идеи были и раньше.
«Это не только защита суверенитета, но и целый ряд важнейших решений, которые связаны с защитой прав человека, с экологическими вопросами, с решением вопросов промышленной, экономической безопасности. Тот опыт, который я приобрел, работая эти почти восемь лет в правительстве, а до этого возглавляя Совет безопасности как президент, наверное, тоже пригодится», — поделился Дмитрий Медведев.