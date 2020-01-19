Политолог назвал московские переговоры по Ливии единственным шансом на мир

Москва, 19 января. Встреча по ливийскому урегулированию в Москве является единственным шансом на установление мира в африканской стране, так как европейский формат призван лишь управлять конфликтом. Об этом заявил член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологи Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

Он обратил внимание, что межливийские переговоры, проводившиеся до московских, не создавали никакого движения вперед.

«Те форумы так называемые по ливийскому вопросу проводились не для того, чтобы установить мир и стороны договорились, а в большей степени для того, чтобы управлять конфликтом между двумя сторонами. Они только говорят, что якобы это мирные переговоры, на самом деле это переговоры о правилах игры во время конфликта», — объяснил он «Политэксперту».

Перенджиев уверен, что берлинская конференция приведет к аналогичному результату. Разговора о примирении интересов не будет, собравшиеся лишь обозначат установившийся расклад сил и дальнейшие движения.

Эксперт подчеркнул, что данные переговоры не являются мирными. Об этом, по его словам, свидетельствует тот факт, что на них не приглашен глава Палаты представителей Ливии Агила Салех — единственный избранный ливийцами на демократической основе политик.

По мнению Перенджиева, это говорит о том, что речь о мире в Ливии перед организаторами не стояла изначально.

19 января в Берлине стартовала вторая сессия переговоров по Ливии. Идею провести международную конференцию по проблеме урегулирования в североафриканской стране предложила канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее поддержал президент РФ Владимир Путин. При этом российский лидер отмечал, что для эффективности мероприятия важно пригласить к обсуждению все стороны, заинтересованные в помощи Ливии. Однако Меркель не направила официального приглашения для главы Палаты представителей Ливии, единственного в стране легитимного органа.

Московские переговоры по Ливии прошли 13 января. На них присутствовали глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. Инициативу пригласить двух ключевых представителей противоборствующих в Ливии сторон и усадить их за стол переговоров выдвинула Россия. Центральные участники ливийского конфликта в Москве согласились без предварительных условий соблюдать режим перемирия, который установился 12 января и продолжается до сих пор.