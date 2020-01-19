Богданов заявил, что итоги конференции по Ливии будут обсуждаться в Совбезе ООН

Берлин, 19 января. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил, что вопрос о введении международных сил в Ливию должен приниматься на основе консенсуса.

Ранее глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж заявил о необходимости введения в Ливию международных сил. Богданов отметил, что решение по данному вопросу должно приниматься на основе консенсуса.

«Этот вопрос нужно обсуждать на базе консенсуса», — пояснил замглавы МИД РФ.

Дипломат также напомнил, что результаты берлинского саммита по Ливии будут обсуждаться в Совете Безопасности ООН. При этом только Совбез ООН может принимать решения, которые являются обязательными для выполнения.

«Мы доведем решения берлинской конференции до сведения Совета Безопасности ООН для его рассмотрения и призываем представителей генсекретаря ООН Саламе и миссии ООН по Ливии поддержать выполнение обязательств в рамках берлинского процесса», — добавил Богданов.

19 января в Берлине стартовала международная конференция по вопросу урегулирования кризиса в Ливии. В мероприятии принимают участие лидеры России, Турции, Египта, Франции, Германии и других европейских государств. США представляет глава Госдепартамента Майк Помпео. Кроме того, в переговорах принимают участие командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж.