Богданов призвал Грецию и Турцию решить вопросы по Эгейскому морю в ходе диалога

Берлин, 19 января. Россия исходит из того, что Анкара и Афины должны решить вопрос о статусе Эгейского моря в ходе диалога, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Мы исходим из того, что надо решать эту проблему в ходе диалога, контактов», ― заявил Богданов на полях Международной конференции по мирному урегулированию в Ливии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заключил с главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем меморандум о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. В соответствии с соглашением Анкара направила в Ливию военных для оказания поддержки террористам из ПНС Ливии.

Меморандум вызвал резкую критику со стороны греческих властей. В Афинах заявили о незаконности соглашения между ПНС Ливии и Турцией, которое в том числе подразумевает изменение статуса Эгейского моря. Против меморандума выступили также власти Италии, Египта и Кипра.

Международная конференция по Ливии проходит в воскресенье, 19 января, в Берлине. На встречу приглашены представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза, ООН, а также стороны ливийского конфликта.