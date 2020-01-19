Африканист указал на фальшивую обеспокоенность Помпео и Чавушоглу ситуацией Ливии

Встреча госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Берлине, на которой они обсуждали механизмы контроля за соблюдением режима прекращения огня в Ливии, является проявлением лицемерия со стороны представителей этих стран. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил ведущий сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

Стоит отметить, что политики встретились в германской столице в рамках международной конференции по Ливии, где представители враждующих сторон ливийского конфликта, а также еще ряда государств собрались для поиска решения по прекращению кровопролития. По словам африканиста, вопрос урегулирования в Ливии сейчас является крайне важным для многих стран, поскольку продолжающееся кровопролитие негативно сказывается на ситуации во всем регионе.

«Сейчас Триполи является центром притяжения разного террористического отребья. Боевики ПНС построили целые лагеря на побережье Средиземного моря, где торгуют рабами и человеческими органами с бандитами из южной Европы. Это создает большую напряженность во всем североафриканском регионе. Ливия является основным источником террористической угрозы в Северной Африке, так как в захваченной вооруженными бандформированиями ливийской столице нашли пристанище остатки радикалов террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ)», — подчеркнул эксперт.

По мнению собеседника ФАН, не следует доверять Вашингтону и Анкаре абсолютный контроль над соблюдением режима прекращения огня в Ливии, так как эти государства имеют непосредственную заинтересованность в дальнейшей эскалации ливийского конфликта. Он добавил, что на текущий момент всем странам нужно консолидировать усилия для формирования диалога между командующим ЛНА и главарем так называемого ПНС Ливии.

«Очевидно, что у американцев есть планы на почве этих переговоров использовать близость [Реджепа Тайипа] Эрдогана к Триполи, чтобы подыгрывать Анкаре, рассчитывая на определенную выгоду от этого. То, чего хочет Помпео — это такой тактический ход и политические игры. Американцам, по большому счету, не нужна примиренная Ливия, они заинтересованы в том, чтобы там сохранялся перманентный кризис, а стороны друг с другом боролись, а не договаривались о перемирии. Это лицемерно и антигуманно. Конечно, не стоит доверять Соединенным Штатам вопросы осуществления контроля по соблюдению перемирия, так как они были инициаторами ливийского кризиса, пусть они лучше добиваются нахождения компромисса между Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем. Вот, чем необходимо сейчас всем заниматься. Что касается России, мы заинтересованы в ливийском урегулировании и всячески способствуем переговорному процессу между конфликтующими сторонами. Именно благодаря российской дипломатии стала возможна проходящая сейчас в Берлине конференция», — подытожил Корендясов.

Напомним, сейчас в Берлине проходит международный саммит по деэскалации ливийского кризиса при участии глав противоборствующих сторон Халифы Хафтара и Файеза Сарраджа. Данная встреча является уже четвертым этапом урегулирования в Ливии, берущим свое начало после призыва президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить боевые действия, начиная с 12 января. Эта инициатива была озвучена после встречи лидеров государств 8 января в Стамбуле. Результатом введения режима прекращения огня стали переговоры в Москве 13 января, заложившие основу для проведения берлинской конференции.

1 Организация запрещена на территории РФ.