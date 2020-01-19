После смерти адвоката Маркелова либералы используют его имя вопреки желанию семьи

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, согласованное властями Москвы, в этом году оказалось в эпицентре не одного скандала. Причина в либералах, которые готовы использовать в своих интересах даже такие требующие деликатности вещи, как чужое горе.

От «помощи» либералов бежали в Белоруссию

Антифашист Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты неонацистами 19 января 2009 года в Москве. С тех пор в столице регулярно проводятся мероприятия в их память, организаторы которых, как оказалось, не имеют никакого отношения к покойным.

«Каждый год 19-го числа проходят различные акции и, честно говоря, семья уже устала от того, что каждый раз пытаются полоскать имя моего брата», — рассказал изданию «URA.RU» брат Станислава Маркелова, политик и журналист Михаил Маркелов.

«Стас был вне политики, у него было другое мировоззрение, он не имел к ней никакого отношения. И бедная эта девочка, Бабурова, она не занималась политикой, она занималась журналистикой. Каждый год появлялись какие-то активисты, которые пытались брать на знамя фамилию моей семьи и моего брата», — отмечает он.

Ни семья, ни друзья Маркелова не будут участвовать в шествии, рассказал брат покойного.

«Все, кто там будут, это посторонние люди, которые его даже не знали», — отметил Михаил Маркелов.

Он призвал организаторов акции прекратить эксплуатировать имя Станислава Маркелова, из-за чего семье покойного адвоката пришлось даже переехать в Белоруссию. Что весьма показательно, ведь судя по отчетам оппозиции в прессе, либеральное сообщество оказывает всестороннюю поддержку тем, чьи имена использует на своих знаменах.

На чужое шествие со своими лозунгами

Всплывшая правда об эксплуатации имени умершего человека вопреки воле родственников - не единственная некрасивая ситуация, которая еще более омрачила памятное мероприятие. Ранее часть оппозиционной тусовки попыталась перехватить инициативу у организаторов и навязать собравшимся собственную повестку. Прием бесчестный, но крайне распространенный в этой среде, как рассказывают люди, имеющие опыт в организации митингов в России.

Неуклюжую попытку сменить тематику шествия совершила незарегистрированный кандидат в МГД Юлия Галямина, известная по серии незаконных московских протестов 2019 года. На своей странице в Facebook она призвала присоединиться к маршу защитников Конституции. К слову, тем самым она призвала людей нарушить закон, так как изменение темы шествия запрещено пунктом 3 статьи 7 ФЗ-54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Возможные задержания людей ничуть не смутили активистку, которая все лето провела плечом к плечу с Навальным и, очевидно, вдохновилась его умением подставлять людей ради своих целей.

В целом, верхушка российской либеральной тусовки никогда не отличалась чистыми методами, так что «воровству» чужих мероприятий и даже использованию имен людей, которые уже не могут за себя постоять, удивляться не приходится. Живой или мертвый, политик или маргинал - если ты нужен либералам, они попытаются тебя использовать.

Фабрика икон протеста

У либеральной общественности действует целый конвейер по изготовлению «икон протеста» и «сакральных жертв» с распространением соответствующих легенд, которые мало соотносятся с реальностью. Примерами служат как известные личности вроде политика Бориса Немцова и аудитора Сергея Магнитского, так и обычные люди.

Екатерина Муранова из Карелии была разочарована работой с оппозицией, которая использовала ее в своих целях. Девушка пожаловалась, что ее слова постоянно искажали, и заявила на камеру о желании отказаться от «помощи». Судя по всему, либералам удалось уговорить Екатерину сотрудничать дальше, так как «Правозащита Открытки» Ходорковского позже преподнесла девушке подарок в сумме свыше 300 тысяч рублей на оплату ее 350-тысячного штрафа, и та приняла его.

Очевидно, что иными способами безработная молодая мать, ведущая асоциальный образ жизни (в частности, употребляющая наркотики) не смогла бы закрыть штраф, выписанный за публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Подобных личностей среди оппозиционеров немало, и как показывает случай Мурановой, компания в прессе может сотворить из человека «икону протеста» практически при любых вводных данных.

Тщетные попытки

К слову о протестах. На какие бы ухищрения не были готовы либералы, в случае с поправками в Конституцию о том, что удастся собрать хоть сколько-нибудь значимые митинги, речь не идет. Судя по опросу ВЦИОМ, согласно которому рейтинг Путина после послания Федеральному собранию резко вырос, общество одобряет изменения.

Поправки в Конституцию не только скорректируют распределение власти, сделав страну более устойчивой, но и закрепят ряд социальных гарантий, в том числе минимальный размер оплаты труда и индексацию пенсий. Протестовать против этого может лишь безумец или враг страны. Видимо, ряду оппозиционеров возможность мелькнуть в прессе важнее, чем собственный имидж или даже здравый смысл.