Багдад, 19 января. США придумали способ обойти план парламента Ирака по изгнанию американского контингента из страны. Об этом заявил иракский эксперт по безопасности Карим аль-Хикани.

По его словам, Вашингтон задумал перебросить на территорию Ирака лидеров террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ), обученных на военных базах международной коалиции. В особенности в «Ат-Танфе» и Хасаке в Сирии.

Затем, по словам аль-Хикани, США проведут несколько «террористических операций», после которых попытаются в Совбезе ООН сорвать решение парламента Ирака о выводе иностранных сил из страны.

«Американцы считают, что Ирак остается главной угрозой для мира и что крайне важно, чтобы силы международной коалиции оставались в Ираке для борьбы с терроризмом», — раскрыл эксперт последнюю стадию плана Вашингтона.

Многие эксперты и политические деятели пришли к выводу, что присутствие американских войск на Ближнем Востоке подрывает стабильность и безопасность региона. Доказательством тому стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом и последовавшая за этим реакция Ирана, выразившаяся в ракетном обстреле американских баз в Ираке.

Провести операцию против командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) приказал президент США Дональд Трамп. Недавно он цинично рассказал спонсорам, как поминутно следил за происходившим под Багдадом.

После беззаконных действий Вашингтона Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе и призвали Штаты покинуть Ближний Восток.

Эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уверен, что сценарий «Янки, гоу хоум» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США) вновь становится актуальным.

1 Организация запрещена на территории РФ.