Онищенко поделился впечатлениями от окунания в крещенскую иордань

В ночь с 18 на 19 января и все воскресенье православные верующие со всех уголков мира окунались в иордань, вспоминая крещение Исуса Христа Иоанном Крестителем. В России в силу климата этот обряд является достаточно экстремальным. Но, несмотря на это, крещенские купания проходят ежегодно по всей стране — от таких южных регионов, как Крым и Краснодарский край, до Якутии, где в середине января случаются морозы до 60 градусов ниже нуля.

В Москве и Московской области православные также купаются вне зависимости от погоды. В этом году в регионе были организованы десятки мест для окунания. Федеральное агентство новостей пообщалось с первым заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадием Онищенко. Он купается в ледяной воде регулярно, и праздник Крещения Господня не стал исключением.

По словам Онищенко, окунание на Крещение, как и любое купание в холодной воде, — привычная полезная, очень нужная и сберегающая здоровье процедура.

«Хотя, конечно, жаль, что температура воздуха около нуля. Нужно, чтобы было хотя бы минус 20! Ну, какая уж есть, какую бог дал», — отметил он.

При этом, по мнению депутата, по большому счету, если говорить об ортодоксальной теологической традиции, то крещенские купания — совмещение язычества и православия.

«Омовения на Крещение — это не церковный обряд. Он пришел из язычества, но церковь с ним мирится, и они, в общем-то, друг друга дополняют. На праздник Крещения Господня происходит водосвятие. Все знают, что ребенка, когда крестят, окунают в купель. То же самое делал князь Владимир с Киевской Русью, когда повел всех в Днепр в августе-месяце», — напомнил он.

Что касается наших крещенских купаний, то для Онищенко, крещеного в младенчестве, это больше сберегающая здоровье технология.

«Я опустился в воду, трижды погрузился с головой, потом вышел, надел халат, и спустя буквально несколько мгновений меня начинает согревать. Организм реагирует — согревает меня изнутри. Разливается тепло! А ведь это происходило прямо на улице, достаточно далеко от помещения — метров где-то 250-300! Когда я шел к проруби, то, в общем-то, чувствовал холод. А вот обратно — мне было тепло, хотя на мне был только халат и тапочки на босу ногу!» — рассказал собеседник ФАН.

Геннадий Григорьевич также добавил, что купается в холодной воде регулярно.

«Для меня это — система, — заметил он. — Я окунаюсь не только на Крещение, а использую для этого любой удобный случай. Я сейчас даже немного нарушил свою традицию: никогда при минус 1 не окунаюсь — считаю, что этого не нужно делать. А вот когда минус 20, и ты опускаешься в воду, — это как раз то, что надо. Но сейчас я решил приурочить это к 19 января. Для меня это совмещенное — языческая и православная традиции. Не даром мы называем место окунания иорданью!»

Депутат Госдумы РФ констатировал, что в московском регионе на большинстве водоемов из-за теплой погоды не было проруби. Сам он окунался в районе Подмосковья, где толщина льда позволила сделать полноценное место для окунания.

«У меня сегодня была настоящая иордань! Я сетовал на то, что у многих москвичей не было возможности спуститься в иордань, потому что на водоемах нет льда — просто открытая вода. А тут у меня прорубленная аккуратная иордань. И я в ней совершил омовение. Так что всех-всех с прошедшим Рождеством Христовым и с праздником Крещения Господня. Всем пожелание здоровья!» — подытожил он.

Напомним, что крещенские купания не являются обязательным обрядом в жизни христианина и, скорее, относятся к народной традиции. И, соответственно, в отличие от принимаемого один раз в жизни крещения, а также венчания, соборования и исповеди, купания не являются таинством.

В то же время многие верующие считают, что окунание на праздник Крещения «смывает грехи». Священники в свою очередь напоминают, что грехи «смывают» только исповедь и покаяние.

Врачи же обращают внимание на то, что не стоит думать, будто можно зайти в воду на Крещение и потом не болеть целый год. Хотя определенное сходство с моржеванием, безусловно, есть. Чтобы оставаться бодрым и меньше болеть, необходимо систематически закаливаться и в дальнейшем, возможно, пополнить ряды «моржей».

Ранее ФАН опубликовал статью с подробными инструкциями о том, как подготовиться к крещенским купаниям. Там же вы сможете прочесть, что можно делать до, во время и после окунания, а что — нельзя.