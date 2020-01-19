Главные новости 19 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 19 января.

Экс-гитарист и один из основателей белорусского рок-коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в возрасте 47 лет. Сооснователь группы «Ляпис Трубецкой» Владыко скончался в Минске.

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на обвинения модели и блогера Алены Водонаевой в «пропаганде агрессии и невежества». Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии и невежества».

Инициатива Владимира Путина о создании «бесплатного Интернета» вызвала негативную реакцию у немецкого издания Deutsche Welle. «Бесплатный Интернет» в России стал инструментом для спекуляций западных СМИ.

Многих участников потасовки повалили на пол и стали бить по голове ногами. Массовая драка произошла на турнире по джиу-джитсу в Красногорске.

С Василием Бровко телеведущая познакомилась, когда ему было 23 года. Канделаки объяснила, почему вышла замуж за 23-летнего мужчину.

Космические силы США презентовали новую камуфляжную форму. Эксперт оценил решение носить «лесную» маскировку в космосе. Эксперт Никулин оценил намерение американских военных носить в космосе камуфляж.

Эксперты выбрали лучшие автомобили стоимостью от 250 тысяч рублей, которые были в продаже 10 лет назад. Обнародован список лучших десятилетних автомобилей стоимостью от 250 тысяч.

Телеведущий рекомендовал модели найти «хотя бы тень уважения к людям». Соловьев посоветовал не обращать внимания на существование Водонаевой.

Рыбные палочки и «крабовое мясо» из сурими являются источником сильнейшего загрязнения атмосферы, считают ученые. Ученые из Калифории назвали главную опасность рыбных палочек.

Навальный перессорился со своими бывшими соратниками из-за предстоящей конституционной реформы. Гаспарян прокомментировал конфликт Навального с «оппозицией» из-за конституции.