Россия играет ключевую роль в достижении мира в Ливии в противовес токсичной политике США

Берлин, 19 января. Международная конференция по урегулированию кризиса в Ливии проходит в столице Германии.

В мероприятии принимают участие президент России Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, а также канцлер Германии Ангела Меркель. США представляет глава американского Госдепартамента Майк Помпео. Кроме того, в переговорах участвуют командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

13 января в Москве состоялся первый тур переговоров по урегулированию ливийского кризиса с участием представителей ЛНА и ПНС. При этом 12 января благодаря усилиям России в Ливии вступил в силу режим прекращения огня, который продолжает соблюдаться всеми сторонами конфликта.

После переговоров в Москве Хафтар направил письмо Владимиру Путину, в котором выразил благодарность за миротворческую деятельность российского лидера. Кроме того, Хафтар предложил провести вторую межливийскую встречу в российской столице.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин отметил, что Россия стала ключевым игроком в урегулировании кризиса в Ливии, поэтому результаты берлинской конференции будут во многом зависеть от российской позиции.

«Россия является сегодня центром силы по принятию решения по примирению сторон, чего наша страна и добивалась, начиная с 2011 года, когда официальная власть Муаммара Каддафи была разрушена американским вторжением и в стране началась гражданская война», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что противостояние между Тегераном и Вашингтоном ослабило позиции США на Ближнем Востоке, в результате чего американская сторона потеряла рычаги давления на ливийский процесс. В свою очередь Россия консолидирует страны ближневосточного региона, которые устали от токсичного влияния США, передает Nation News.

«Это говорит о том, что наша страна успешно закрепилась в исламском мире, и представители ближневосточного региона воспринимают Россию как спасительный полюс силы, который, в отличие от американцев, может наводить порядок с позиций здравого смысла и открытого сотрудничества со всеми», — добавил Самонкин.

По его словам, усилия Москвы по урегулированию ливийского кризиса делают Россию ведущим игроком на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также дают возможность оказывать положительное влияние на ситуацию в мире.