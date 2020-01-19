Богданов рассказал, что РФ общалась со всеми сторонами конфликта в Ливии

Берлин, 19 января. Российская делегация провела переговоры со всеми сторонами конфликта на Международной конференции по мирному урегулированию в Ливии. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

По словам дипломата, в рамках конференции состоялись консультации РФ с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, председателем государственного совета Халедом Мишри и главой Палаты представителей Ливии Агилем Салехом.

«Мы, в отличие от наших турецких коллег и партнеров, общались и с Хафтаром, и Сарраджем, и с Агиль Салехом, и с Халедом Мишри. У нас со всеми отлаженные контакты, а турецкие наши партнеры общались только с Сарраджем и Мишри», — заявил замглавы МИД РФ на полях конференции в Берлине.

Международная конференция по Ливии проходит в воскресенье, 19 января, в Берлине. На встречу приглашены представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза, ООН, а также стороны ливийского конфликта.

Перед началом конференции состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры лидеров РФ и Турции стали ключевым событием международного мероприятия в Берлине и имеют важное значение для ливийского урегулирования.

Российский президент назвал хорошим шагом прекращение огня в Ливии по договоренности Москвы и Анкары. Режим прекращения огня в Ливии был установлен по итогам встречи президентов России и Турции в Стамбуле 8 января.

Кроме того, 13 января в Москве прошли российско-турецкие переговоры, в которых также приняли участие представители конфликта в Ливии. По итогам переговоров стороны конфликта договорились о бессрочном перемирии.